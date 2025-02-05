Экс-защитник Динамо рассказал о причинах завершения карьеры в 29 лет

Бывший украинский защитник Зураб Очигава рассказал о своей тренерской деятельности в США после фактического завершения карьеры.

- Вам всего 29 лет. Не рано ли решили перейти на тренерскую работу?

-Да, я понимаю, что это наверняка раннее завершение, и так же раннее начало для тренерского пути. Но посмотрим, как будут складываться обстоятельства и куда это приведет. Конечно, я обожаю получать удовольствие от игры на поле непосредственно, но иногда приходится принимать сложные решения.

- С чего начинался ваш американский период?

- Как только я приехал в США, то так все сложилось, что я начал работать тренером академии BridgeView, но сейчас я вступил в партнерские отношения с академией Metro Brooklyn Soccer, где отвечаю за футбольную часть проекта, в котором мы планируем развиваться в лучших проявлениях для местных детей.

- Возобновить карьеру игрока в Соединенных Штатах Америки не хотелось бы?

- Я бы с радостью это сделал при наличии интересного варианта. Были телефонные звонки, предлагали разные варианты, но это все было не очень серьезно, или же не совсем амбициозно. Также были переговоры с местными командами (не из MLS), но не договорились. Я поддерживаю форму, держу себя в тонусе, но это не тот уровень, когда ты каждый день с командой на поле.

- Кого-то из людей, кто ранее входил в футбольную ячейку Украины в США встречали?

- Да, встречал таких. Но не сказал бы, что здесь их очень много.

- В Украине вы играли за пять клубов. Период в каком из них пришелся по душе больше всего?

- Конечно, каждый этап моей карьеры был хорошим опытом, но игра за "Динамо" была моей мечтой с детства - как и у всех детей, выросших в Украине. Поэтому это было незабываемо.

- Пять лет назад вы решили попробовать легионерского хлеба, отправившись сначала в Эстонию, а затем в Азербайджан. Переходы в "Левадию" и "Сабах" как оцениваете?

- С тех пор мне очень не хватало моих родных и друзей, но такова судьба многих, кто выбирает футбольную карьеру. Период в "Сабахе", безусловно, был лучшим в легионерской жизни. Этот клуб дал мне многое, за что я ему очень благодарен. А вот о периоде, проведенном в "Левадии", этого не скажешь. Он пришелся на "ковидные" времена, когда чемпионаты останавливались, тренировки были дистанционными.

- С кем из тренеров и бывших партнеров поддерживаете связи до сих пор?

- Практически все мои друзья - из футбола. Больше всего общаюсь с Никитой Кравченко, Шабановым, Бурдой, Коломойцем. И последний, бакинский опыт, подарил хорошие отношения с Кулачем и Нуриевым. Да и вообще, моя футбольная жизнь дала мне много хороших друзей.

- По Украине и родному Киеву скучаете?

- Конечно. Киев для меня - является лучшим городом в мире. Поэтому даже не подобрать слов, как я по нему скучаю.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- На данном этапе хочется развиваться в том деле, за которое я взялся. В частности, создать хорошую академию с Metro Brooklyn Soccer в Нью-Йорке, чтобы детям нравилось заниматься футболом и достигать успехов в спорте.