Генштаб сообщил об ударе по НПЗ в Краснодарском крае
Не единственная пораженная цель
скріншот
В ночь на 5 февраля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.
Об этом в Telegram пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.
Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.
Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели", - говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Украинец после голевого отрезка ворвался к лучшим бомбардирам третьего дивизиона Испании
- Вацко: Мы такая же футбольная страна, как Сан-Марино и Мальта. Нам нужно делать чемпионат на 10-12 команд
- "Не понимаю, как можно было держать его в запасе". Кривцов раскритиковал Пушича из-за своего экс-содноклубника
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва