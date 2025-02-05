Генштаб сообщил об ударе по НПЗ в Краснодарском крае

В ночь на 5 февраля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.

Об этом в Telegram пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).