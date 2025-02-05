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Генштаб сообщил об ударе по НПЗ в Краснодарском крае

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Не единственная пораженная цель

Генштаб сообщил об ударе по НПЗ в Краснодарском крае

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 5 февраля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.

Об этом в Telegram пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели", - говорится в сообщении.

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