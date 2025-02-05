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"У нас ужас творился". Воспитанник Динамо вспомнил первые дни полномасштабной войны

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Очень тяжелые времена были

"У нас ужас творился". Воспитанник Динамо вспомнил первые дни полномасштабной войны

Фото: Гірник-Спорт

Новина українською

Воспитанник киевского "Динамо" Игорь Жабчено вспомнил период в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Конечно, война - это страшно. Вся наша страна с этим ощущением живет. Даже если нет взрывов, то звуки сирен давят на психику. Особенно это чувствую, когда приезжаю к дедушке и бабушке в Ирпень. Они живут как раз напротив парка. Динамики расположены рядом. Просто ужас, когда сирена включается. Хотя тяжелее всего было в самом начале полномасштабного вторжения. Мы живем в Любимовке рядом с Бузовой на Киевщине. Когда российские танки шли по Житомирской трассе, мы как раз находились на блок-посту. Когда враг ударил по заправке БРСМ, все, кто был рядом разбежались в рассыпную. Страшно было.

Да, пожил в оккупации. Где-то 9 марта только выехали. Летало вокруг почти беспрестанно. Сотрудничали тогда с СБУ, ведь из окон видели передвижения российской техники. У нас ужас творился - вокруг много погибших, расстрелянных машин. А бабушке с дедушкой за восемьдесят. Когда произошло вторжение, связь с ними пропала. Не знали уже, что думать. Но так же 9 марта им кто-то помог перейти через Ирпенский мост. Сколько было радости, когда они позвонили нам с киевского вокзала, сказали, что все с ними хорошо. Дедушка родом из Ивано-Франковской области, поэтому они с бабушкой сразу сели в поезд и отправились на его родину".

Напомним, Жабченко завершил футбольную карьеру в 2001 году.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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