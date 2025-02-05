В Кремле заявили об усилении контактов с США
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Getty Images / Global Images Ukraine
Россия и США ведут активные контакты по линии отдельных ведомств по урегулированию в Украине. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Я здесь могу сказать следующее: контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу".
4 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил с новоназначенным советником по нацбезопасности президента США Майклом Волцом.
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