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В Кремле заявили об усилении контактов с США

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В Кремле заявили об усилении контактов с США

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия и США ведут активные контакты по линии отдельных ведомств по урегулированию в Украине. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Я здесь могу сказать следующее: контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу".

4 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил с новоназначенным советником по нацбезопасности президента США Майклом Волцом.

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