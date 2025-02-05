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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Общие новости

14-й раз

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Офіс президента України

Новина українською

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Об этом говорится в карточках законопроектов 4220-IX, 4221-IX.

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Еще 14 января Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как ранее отмечал нардеп Ярослав Железняк: "это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию".

По представлению президента Верховная Рада с февраля 2022 года продолжает действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, военное положение и мобилизация продолжаются в Украине почти 3 года после полномасштабного вторжения России.

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Украина военное положение в Украине Владимир Зеленский мобилизация война с россией
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Источник:
Верховна Рада
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 15:54
А говорят, шо только раз...
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Комментарии 7
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 15:54
А говорят, шо только раз...
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0
0
SSFC (Белозерье)
05.02.2025 в 15:57
Раз ввели 13 продовжили. Технічно, то його оголосили лише раз.
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0
0
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 16:11
Даже не знаю, шо тебе сказать.
 
0
1
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 16:15
Может три точки о чём-то расскажут...
 
0
1
Gudvin85 (Киев)
05.02.2025 в 16:12
Видимо один раз попробовал и втянулся (понравилось)
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0
1
Gudvin85 (Киев)
05.02.2025 в 16:15
Один раз и сразу пидО1
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0
1
shura73 (угледар)
05.02.2025 в 16:59
по себе судишь петух
 
0
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