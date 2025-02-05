Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Об этом говорится в карточках законопроектов 4220-IX, 4221-IX.



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Еще 14 января Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как ранее отмечал нардеп Ярослав Железняк: "это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию".

По представлению президента Верховная Рада с февраля 2022 года продолжает действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, военное положение и мобилизация продолжаются в Украине почти 3 года после полномасштабного вторжения России.