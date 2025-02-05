Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
14-й раз
Офіс президента України
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.
Об этом говорится в карточках законопроектов 4220-IX, 4221-IX.
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Еще 14 января Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Как ранее отмечал нардеп Ярослав Железняк: "это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию".
По представлению президента Верховная Рада с февраля 2022 года продолжает действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, военное положение и мобилизация продолжаются в Украине почти 3 года после полномасштабного вторжения России.
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