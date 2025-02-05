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Украина вернула из российского плена 150 своих воинов. ФОТО

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Украина вернула из российского плена 150 своих воинов. ФОТО

t.me/V_Zelenskiy_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина вернула из российского плена 150 защитников.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, некоторые защитники находились в плену более двух лет

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", - подытожил он.

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Gudvin85 (Киев)
05.02.2025 в 16:48
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
05.02.2025 в 16:48
Обмен был в формате 1 к 1 или как?
Ответить
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