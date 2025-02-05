Украина вернула из российского плена 150 своих воинов. ФОТО
Прошел очередной обмен
t.me/V_Zelenskiy_official
Украина вернула из российского плена 150 защитников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, некоторые защитники находились в плену более двух лет
"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", - подытожил он.
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