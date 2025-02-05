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СМИ: В команде Трампа произошел "раскол" относительно способов завершения войны в Украине

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В команде Трампа нет однозначного решения

СМИ: В команде Трампа произошел "раскол" относительно способов завершения войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Советники президента США Дональда Трампа и американские чиновники разделились во мнениях относительно того, какое должно быть давление для того, чтобы добиться завершения войны России против Украины.

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Об этом пишет NBC News со ссылкой на бывших американских и украинских чиновников, а также источник, близкий к правительству Украины.

Отмечается, что советник по национальной безопасности Майк Волтц и спецпредставитель США по войне в Украине Кит Келлог хотят использовать влияние Соединенных Штатов на Россию, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина отступить.

Другие же чиновники хотят сократить помощь, которую оказывала Украине предыдущая администрация США. Это, мол, приведет к "быстрому прекращению конфликта".

Эту идею критикуют в целом, поскольку она фактически означает разоружение Украины и капитуляцию перед Россией.

В то же время Келлог отрицал журналистам "раскол" в администрации Трампа, заявив, что та "действует согласованно".

"Президент при необходимости будет использовать все рычаги американской силы, чтобы положить конец кровопролитию последних трех лет", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры относительно Украины".

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
05.02.2025 в 16:46
Я не понял, а где план Зеленского , который он так долго разрабатывал и всем о нем трубил?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
05.02.2025 в 16:46
Я не понял, а где план Зеленского , который он так долго разрабатывал и всем о нем трубил?
Ответить
1
1

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