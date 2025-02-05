Жабченко: Профессионалы сейчас не в моде. Если ты не в "PASS", то ты не разбираешься в футболе

Известный украинский тренер Игорь Жабчено, который сейчас находится без клуба, открвоенно высказал свое мнение о нынешнем положение дел в украинском футболе.

– Сейчас ваша карьера на паузе или как это назвать?

– Можно сказать, что да. После "Нивы" из Бузовой, когда нам всего за десять дней удалось собрать команду, которая шла на равных с "Карпатами", было немного обидно. И коллектив был хорошим. Но в один момент звонит президент и, как в том анекдоте, говорит, что деньги закончились, "всем спасибо, все свободны". Понимаю, что это связано, прежде всего, с тем, что в стране война. Да и вообще пока война о развитии футбола, мне кажется, можно забыть. Выживаем.

Да еще приоритеты в современном украинском футболе какие-то странные. Профессионалы сейчас не в моде. Вместо этого есть спрос на людей, умеющих красиво разговаривать и сделать красочную презентацию, в доступной форме рассказать, как команда будет играть, куда будет бежать, чтобы поразить владельцев клубов? Раньше, чтобы получить тренерское имя, нужно было начинать с юношеских команд, коллективов второй лиги, деятельности ассистента. Ведь практика показывает, что нужно разговаривать с футболистами, а не фишками. Виртуально направить футболистов в правильное русло сложно.

Да, хорошие специалисты в нашем футболе еще остаются. Но в основном – ноунеймы. Этот "PASS" – просто повсюду. Если ты не в "PASS", то ты не разбираешься в футболе. Они рассказывают, что для того, чтобы построить команду, нужно три года. Но практика показывает, что боеспособный коллектив из футболистов, которых хорошо знаешь ты и хорошо знающих тебя, можно сколотить за месяц или даже за десять дней. Впрочем, сейчас никому это не интересно.

– Думаете, после окончания войны что-нибудь изменится?

– Вряд ли. Президенты в основной массе – дилетанты. Им больше нравится не простой язык, а эффектные презентации. Руководителю одного из клубов УПЛ после услышанного челюсть отпала едва ли не в прямом смысле. Он сказал: "Берем!", не колеблясь. На самом же деле деньги тратятся большие, а результата нет.

– Не боитесь остаться вне профессии?

– Не боюсь. Важна поддержка близких людей, а не то, что тебя кто-то не оценил. Хотя, конечно, хочется поработать. Но уже не с нуля, а с хорошим клубом со здоровыми амбициями, подкрепленными соответствующим материальным ресурсом.

– Сейчас есть за что жить?

– К счастью, когда играл, заработал немного недвижимости. За счет этого сейчас вместе со второй женой живем. Дочь уехала в Испанию, там чувствует себя хорошо.