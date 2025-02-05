"Не люблю бросаться такими словами, как "исторический", - Зеленский подчеркнул важность Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Курскую операцию "очень важной". Он также не исключил роль Курской области на переговорах с РФ.

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Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

"Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении. Очень важной операции. Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, какие условия будут у русских к Украине по Курскому направлению", - сказал он.

По словам президента, Курская операция была очень важным шагом.

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"Я не люблю бросаться такими словами, как "исторический". Вся жизнь Украины и борьба - это наверняка исторический путь, и поэтому я не буду бросаться этим словом относительно этой операции. Но она точно была очень важной. И я благодарен всем воинам, которые защищают нашу территорию благодаря Курской операции также", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что в Курской области дальнобойным оружием удалось поразить несколько важных объектов.

"Мы поразили несколько очень важных военных пунктов правления. И это - очень серьезные шаги. Они важны. И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время с этой территории, и это, как магнит, держит сегодня 60 тысяч их военных на этом направлении", - отметил президент.

Зеленский не обошел и тему больших потерь россиян на Курском направлении.

"У русских там очень большие потери. Они их сильно занижают. У них корейцы разбегаются, мы это видим", - констатировал президент.