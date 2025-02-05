Шахтёр лишился двух клубных талантов. Известно, куда перешли

"Шахтёр" лишился двух клубных талантов.

По информации журналиста Сергея Тищенко, из донецкого клуба ушли два фланговых защитника 2009 года рождения.

Назар Рудзей перешёл в систему немецкой "Боруссии Д", а Кирилл Савченко присоединился к хорватскому "Хайдук Сплиту".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В детско-юношеском Чемпионате Украины Назар Рудзей провёл 25 матчей, в которых забил 5 голов. Статистики Кирила Савченко нет.

Ранее, по словам журналиста, из "Шахтёра" ушёл вратарь 2009 года рождения Ян Жураский. Футболист перешёл в испанский "Бетис".