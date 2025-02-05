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Шахтёр лишился двух клубных талантов. Известно, куда перешли

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Не пожалеет ли донецкий клуб позднее?

Шахтёр лишился двух клубных талантов. Известно, куда перешли

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтёр" лишился двух клубных талантов.

По информации журналиста Сергея Тищенко, из донецкого клуба ушли два фланговых защитника 2009 года рождения.

Назар Рудзей перешёл в систему немецкой "Боруссии Д", а Кирилл Савченко присоединился к хорватскому "Хайдук Сплиту".

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В детско-юношеском Чемпионате Украины Назар Рудзей провёл 25 матчей, в которых забил 5 голов. Статистики Кирила Савченко нет.

Ранее, по словам журналиста, из "Шахтёра" ушёл вратарь 2009 года рождения Ян Жураский. Футболист перешёл в испанский "Бетис".

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tyschenko Serhiy
Опубликовал: Владислав Прийменко
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