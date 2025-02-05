Мирный план Трампа могут представить уже на следующей неделе, - Bloomberg

Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Об этом агентству Bloomberg сообщили неназванные источники.

По словам собеседников Bloomberg, план "прекращения войны" якобы должен представить специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который будет участвовать в Мюнхенской конференции.

Они отказались сообщить, насколько детальными, по их мнению, будут дискуссии о плане и в каком формате они состоятся, добавляет агентство.

Среди ожидаемых элементов "плана" – потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.

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В Киеве ранее говорили, что наиболее надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО, но администрация Трампа не проявляла поддержку такой перспективы.

Напомним, что недавно спецпосланник Трампа Келлог говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план" для завершения войны в Украине.

Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".