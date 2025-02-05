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Мирный план Трампа могут представить уже на следующей неделе, - Bloomberg

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План Трампа могут представить на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе

Мирный план Трампа могут представить уже на следующей неделе, - Bloomberg

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

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Об этом агентству Bloomberg сообщили неназванные источники.

По словам собеседников Bloomberg, план "прекращения войны" якобы должен представить специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который будет участвовать в Мюнхенской конференции.

Они отказались сообщить, насколько детальными, по их мнению, будут дискуссии о плане и в каком формате они состоятся, добавляет агентство.

Среди ожидаемых элементов "плана" – потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.

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В Киеве ранее говорили, что наиболее надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО, но администрация Трампа не проявляла поддержку такой перспективы.

Напомним, что недавно спецпосланник Трампа Келлог говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план" для завершения войны в Украине.

Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

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