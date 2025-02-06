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Зеленский поручил сделать более доступными цены на лекарства для украинцев

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Президент хочет повысить финансовую стойкость каждой украинской семьи

Зеленский поручил сделать более доступными цены на лекарства для украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Цены на лекарства в некоторых аптеках являются слишком высокими. Правительство разработает решение для этой проблемы.

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Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется обсудить новые вопросы. В частности, необходимо повысить финансовую стойкость каждой украинской семьи.

"Во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства. То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, совершенно недопустимо", - уточнил президент.

Он отметил, что цены на лекарства - ответственность правительства, а конкретнее - министра здравоохранения Виктора Ляшко и Антимонопольного комитета.

Президент рассказал, что он провел с министром и представителями АМКУ совещание. Как отметил Зеленский, он “устал ждать соответствующих предложений”.

"Времени немного. Все, что нужно сделать, вполне понятно. Нужны конкретные шаги, конкретные решения, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья наших людей. Если решений для доступности лекарств не будет, будут кадровые решения", - добавил глава государства.

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