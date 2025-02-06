Довбик уступает предшественнику, вылет Арсенала и безумный камбек Байера. Главные новости за 5 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 февраля.

"Рома" на выезде уступила "Милану" дорогу в полуфинал Кубка Италии. Артем Довбик вышел на второй тайм и почти сразу забил. Но до этого экс-форвард римлян Тэмми Абрахам уже сделал решающую разницу на табло.

"Реал" в 1/4 финала Кубка короля перестрелял "Леганес". Мадридцы умудрились растерять перевес в два гола по ходу игру, но в компенсированное время дебютант "Реала" из "Кастильи" вырвал победу. У Лунина 2 пропущенных при 5 ударах в створ.

"Ньюкасл" повторно переиграл "Арсенал" в полуфинале Кубка Лиги. Снова со счетом 2:0. Зинченко на этот раз не играл. Второй финалист определится в четверг в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". По итогам первого полуфинала у лондонцев минимальный перевес.

"Байер" чуть не влетел соседям по Северному Рейну в 1/4 Кубка Германии. "Кельн" вел 0:2 на выезде, и только благодаря дублю Шика Леверкузен в компенсированное время сравнял счет. В экстра-таймах свое слово сказал уже партнер Патрика по линии атаки Бонифейс.

"Лион" отделался легким испугом. С французского клуба сняли условную дисквалификацию из Лиги Европы на нарушения ФФП. "Ткачи" закинули в УЕФА обновленные документы и наказание было снято. Тем не менее, по итога сезона их могут ждать новые санкции, вплоть до бана в Лиги 1.