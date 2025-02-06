Вацко: Человеку, который принимал решение играть в Гамбурге, дать самую большую премию и назвать "антидинамовец сезона"
Комментатор – о домашних матчах киевлян в ЛЕ
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Журналист Виктор Вацко подверг критике менеджмент "Динамо".
"Посещаемость на домашних матчах "Динамо" – это отдельная песня. На "Лацио" – 7700. На "Ференцварош" – 5300. На "Викторию" Пльзень – 4400. Ну и сейчас [против РФШ – прим.] – 3900 людей. Это даже не половина стадиона в Гамбурге.
Может "Динамо" не в курсе, что на билетах, кейтеринге, на стадионе футбольные клубы в домашних матчах деньги зарабатывают, наполняют клубный бюджет. Для этого нужно делать что-нибудь, работать над привлечением людей на стадион, над стратегией реализации билетов”.
"Шахтер" на домашних матчах этой Лиги чемпионов заработал порядка 7,5-8 млн евро. А это деньги, на которые можно найти очень хорошего центрального защитника для киевского "Динамо", которого клуб не может найти много лет. И этих 7,5 млн у "Динамо" на трансфер футболиста нет. Но откуда же им взяться, если вот так растратить возможности?
Поддержка трибун просто "бешеная". 3968 болельщиков, потерянных на 57-тысячном стадионе, здоровенном стадионе. Самую большую премию за еврокубки в "Динамо" нужно выписать человеку, принимавшему решение играть домашние игры в Гамбурге. "Самую большую" премию”.
"Это решение, гениальность которого зашкаливает. Стив Джобс, когда "айфон" придумывал, не дотягивал до такого уровня логики и прагматизма. Скинуться на премию этому человеку должны "Шахтер", "Александрия", "Кривбасс" и "Полесье". И назвать его "антидинамовец сезона".
Потому что здесь тотальное бинго. Мало того, что ездить на матчи команда должна через пол-Европы в наших реалиях. Класс, верно? Мало того, что зрителей на эти матчи приходит несколько человек, да еще и поле и качество газона... Я думаю, если бы газон для матчей "Динамо" выбирал Сергей Палкин, то даже он чисто из жалости выбрал бы что-нибудь с газоном лучше", – подчеркнул Вацко.
23 февраля "Динамо" сыграет против "Карпат" в первом матче чемпионата после паузы.
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