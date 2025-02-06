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Дулуб вернулся к работе во Львове

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Вернулся уже к знакомым местам

Дулуб вернулся к работе во Львове

ЛНЗ

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Белорусский тренер Олег Дулуб возглавил тренерский штаб детско-юношеской футбольной школы ФК "Львов".

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Напомним, что специалист возглавлял взрослую команду "Львова" с сентября 2021 года по март 2023-го. Также в сезоне 2016/17 тренер работал с "Карпатами". В прошлом розыгрыше УПЛ белорусский наставник помог черкасскому ЛНЗ закрепиться в элитном дивизионе. Также во второй половине 2017 года он тренировал одесский "Черноморец".

Сейчас детско-юношеская футбольная школа готовит будущих спортсменов в категории U-14, U-15, U-16 и U-17.

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ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ФК Львів
Опубликовал: Александр Симченко
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