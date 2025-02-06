Костышиным интересуются 3 команды УПЛ

Полузащитник Денис Костышин продолжает поиски нового клуба после расторжения контракта с "Александрией".

Читайте также Украинский футболист рассказал, как ему угрожали оружием в США

После прекращения сотрудничества по обоюдному согласию в начале февраля, 27-летний футболист остался в Турции, где проходят сборы многих украинских коллективов. Основной вектор поисков – УПЛ, включая участников турнира, которые сейчас проводят подготовку в Турции.

Денисом заинтересовались ЛНЗ, "Верес" и даже "Колос", за который он уже выступал раньше. Также есть интерес от иностранных клубов, в частности, из Польши, которые рассматривают Костышина как потенциальное усиление.