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Костышиным интересуются 3 команды УПЛ

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Также есть интерес из Польши

Костышиным интересуются 3 команды УПЛ

Фото: Instagram

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Полузащитник Денис Костышин продолжает поиски нового клуба после расторжения контракта с "Александрией".

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После прекращения сотрудничества по обоюдному согласию в начале февраля, 27-летний футболист остался в Турции, где проходят сборы многих украинских коллективов. Основной вектор поисков – УПЛ, включая участников турнира, которые сейчас проводят подготовку в Турции.

Денисом заинтересовались ЛНЗ, "Верес" и даже "Колос", за который он уже выступал раньше. Также есть интерес от иностранных клубов, в частности, из Польши, которые рассматривают Костышина как потенциальное усиление.

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Источник:
Inside UPL, Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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