Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
Также есть интерес из Польши
Фото: Instagram
Полузащитник Денис Костышин продолжает поиски нового клуба после расторжения контракта с "Александрией".
После прекращения сотрудничества по обоюдному согласию в начале февраля, 27-летний футболист остался в Турции, где проходят сборы многих украинских коллективов. Основной вектор поисков – УПЛ, включая участников турнира, которые сейчас проводят подготовку в Турции.
Денисом заинтересовались ЛНЗ, "Верес" и даже "Колос", за который он уже выступал раньше. Также есть интерес от иностранных клубов, в частности, из Польши, которые рассматривают Костышина как потенциальное усиление.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Inside UPL, Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Замена сработала! Рома отыграла один гол в матче. Видео гола Довбика
- Шахтёр лишился двух клубных талантов. Известно, куда перешли
- Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000