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Потери российских войск в Украине превысили 845 тысяч

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Снова выбито более 300 единиц вражеской техники

Потери российских войск в Украине превысили 845 тысяч

Генштаб ЗСУ

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Украинские защитники за минувшие сутки обезвредили 1240 захватчиков, 18 танков, 16 бронемашин и 46 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 845 310 (+1240) человек,
  • танков - 9965 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 20737 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 22753 (+46) ед,
  • РСЗО - 1271 (+2) ед,
  • средства ПВО - 1055 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24185 (+83),
  • крылатые ракеты - 3054 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36211 (+133) ед,
  • специальная техника - 3737 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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