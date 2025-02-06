Потери российских войск в Украине превысили 845 тысяч
Снова выбито более 300 единиц вражеской техники
Генштаб ЗСУ
Украинские защитники за минувшие сутки обезвредили 1240 захватчиков, 18 танков, 16 бронемашин и 46 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 845 310 (+1240) человек,
- танков - 9965 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 20737 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 22753 (+46) ед,
- РСЗО - 1271 (+2) ед,
- средства ПВО - 1055 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24185 (+83),
- крылатые ракеты - 3054 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 36211 (+133) ед,
- специальная техника - 3737 (+2).
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