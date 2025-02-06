В Генштабе сообщили об ударе по аэродрому, откуда запускаются шахеды
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В ночь на 6 февраля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Это объект оперативного базирования авиационных средств. Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа "Shahed" по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.
Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Минобороны России заявило, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО якобы уничтожено 28 украинских беспилотников.
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