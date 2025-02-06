ПВО сбило ночью более 50 БПЛА. Сколько было запущено всего?

В ночь на 6 февраля 2025 года Россия запустила 77 ударных БпЛА типа "Shahed" и дронов-имитаторов различных типов и две баллистические ракеты "Искандер-М".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Известно о сбитии 56-ми "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. 18 дронов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

