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Названы потери оккупантов за шесть месяцев операции в Курской области

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Почти 40 тысяч

Названы потери оккупантов за шесть месяцев операции в Курской области

Генштаб ЗСУ

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За шесть месяцев Курской операции общие потери России в живой силе составили около 39 900 человек, из них - 16 100 - убитыми. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

"Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года и продолжается уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.

Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.

Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта", - говорится в сообщении.

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Потерянная техника россиян за время Курской операции:

  • 131 танк;
  • 689 боевых бронированных машин;
  • 386 артиллерийских систем;
  • 12 единиц РСЗО;
  • 12 средств ПВО;
  • 1 самолет;
  • 3 вертолета;
  • 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня;
  • 1164 единицы автомобильной техники;
  • 34 единицы специальной техники.

"Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах", - отметили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Курская операция будет играть значительную роль в переговорном процессе.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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