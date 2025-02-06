Названы потери оккупантов за шесть месяцев операции в Курской области
Почти 40 тысяч
Генштаб ЗСУ
За шесть месяцев Курской операции общие потери России в живой силе составили около 39 900 человек, из них - 16 100 - убитыми. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
"Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года и продолжается уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.
Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.
Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта", - говорится в сообщении.
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Потерянная техника россиян за время Курской операции:
- 131 танк;
- 689 боевых бронированных машин;
- 386 артиллерийских систем;
- 12 единиц РСЗО;
- 12 средств ПВО;
- 1 самолет;
- 3 вертолета;
- 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня;
- 1164 единицы автомобильной техники;
- 34 единицы специальной техники.
"Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах", - отметили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Курская операция будет играть значительную роль в переговорном процессе.
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