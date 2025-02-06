Названы потери оккупантов за шесть месяцев операции в Курской области

За шесть месяцев Курской операции общие потери России в живой силе составили около 39 900 человек, из них - 16 100 - убитыми. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

"Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года и продолжается уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.

Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.

Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта", - говорится в сообщении.