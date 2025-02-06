С пятью матчами сборной Украины. Медиасервис MEGOGO назвал ТОП-10 спортивных событий 2024 года
8 футбольных матчей
фото из свободных источников
Медиасервис MEGOGO назвал ТОП-10 спортивных событий 2024 года.
В список попало 8 футбольных матчей, из них 5 - с участием сборной Украины.
Рейтинг возглавил второй бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри
Полный рейтинг:
- Бокс. Александр Усик - Тайсон Фьюри 2
- Бокс. Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Евро-2024. Групповой этап. Украина – Бельгия
- Евро-202 Групповой этап. Словакия – Украина
- Евро-2024. Финал. Испания – Англия
- Евро-2024. Групповой этап. Румыния – Украина
- Плей-офф отбора Евро-2024. Финал. Украина – Исландия
- Плей-офф отбора Евро-2024. Полуфинал. Босния и Герцеговина – Украина
- Лига Чемпионов УЕФА. Финал. Боруссия Дортмунд – Реал
- Ла Лига 2024/25. Реал - Барселона
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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