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С пятью матчами сборной Украины. Медиасервис MEGOGO назвал ТОП-10 спортивных событий 2024 года

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8 футбольных матчей

С пятью матчами сборной Украины. Медиасервис MEGOGO назвал ТОП-10 спортивных событий 2024 года

фото из свободных источников

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Медиасервис MEGOGO назвал ТОП-10 спортивных событий 2024 года.

В список попало 8 футбольных матчей, из них 5 - с участием сборной Украины.

Рейтинг возглавил второй бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри

Полный рейтинг:

  1. Бокс. Александр Усик - Тайсон Фьюри 2
  2. Бокс. Александр Усик - Тайсон Фьюри
  3. Евро-2024. Групповой этап. Украина – Бельгия
  4. Евро-202 Групповой этап. Словакия – Украина
  5. Евро-2024. Финал. Испания – Англия
  6. Евро-2024. Групповой этап. Румыния – Украина
  7. Плей-офф отбора Евро-2024. Финал. Украина – Исландия
  8. Плей-офф отбора Евро-2024. Полуфинал. Босния и Герцеговина – Украина
  9. Лига Чемпионов УЕФА. Финал. Боруссия Дортмунд – Реал
  10. Ла Лига 2024/25. Реал - Барселона
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Украина Александр Усик Тайсон Фьюри Megogo
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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