Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000

В Украину прибыли первые самолеты Mirage 2000, которые передала Франция. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - написал Лекорню в соцсети X.

Mirage 2000 - это французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation, основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века.