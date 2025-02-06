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Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000

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Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Украину прибыли первые самолеты Mirage 2000, которые передала Франция. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - написал Лекорню в соцсети X.

Mirage 2000 - это французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation, основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века.

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Украина Франция война с россией истребители Mirage 2000
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Источник:
Sébastien Lecornu
Опубликовал: Александр Бураков
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