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Спецпредставитель Трампа отреагировал на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие

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Спецпредставитель Трампа отреагировал на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спецпредставитель США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Украине нужно вернуть ядерное оружие в том случае, если вступление страны в НАТО затянется. Американский чиновник отверг такое развитие событий.

"Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие , находится где-то между малой и нулевой.

Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет", - сказал Келлог в интервью Fox News.

В 1994 году, после распада Советского Союза, Украина согласилась передать России свое ядерное оружие в обмен на заверения со стороны России, США и Великобритании в том, что ее суверенитет и независимость будут уважаться — договор, который Москва нарушила своими неоднократными вторжениями.

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Источник:
Fox News
Опубликовал: Александр Бураков
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