Вместо США. Известно, какая страна впервые будет созывать Рамштайн
Такое случится впервые
Getty Images/Global Images Ukraine
Великобритания созывает заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 12 февраля в Брюсселе. Об этом пишет представительство Великобритании при НАТО в сети Х.
"Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", - говорится в сообщении.
Это заседание станет первым, которое состоится под председательством Великобритании. Все предыдущие заседания проводились под председательством США.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву.
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