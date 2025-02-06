Вместо США. Известно, какая страна впервые будет созывать Рамштайн

Великобритания созывает заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 12 февраля в Брюсселе. Об этом пишет представительство Великобритании при НАТО в сети Х.

"Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", - говорится в сообщении.

Это заседание станет первым, которое состоится под председательством Великобритании. Все предыдущие заседания проводились под председательством США.

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву.