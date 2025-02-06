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Вместо США. Известно, какая страна впервые будет созывать Рамштайн

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Такое случится впервые

Вместо США. Известно, какая страна впервые будет созывать Рамштайн

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания созывает заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 12 февраля в Брюсселе. Об этом пишет представительство Великобритании при НАТО в сети Х.

"Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", - говорится в сообщении.

Это заседание станет первым, которое состоится под председательством Великобритании. Все предыдущие заседания проводились под председательством США.

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву.

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Украина США Рамштайн Великобритания война с россией
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Источник:
UK Joint Delegation to NATO
Опубликовал: Александр Бураков
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