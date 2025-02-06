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Для представителей ТЦК создадут правила поведения по обращению с военнообязанными

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А термины как "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, поскольку это является элементом российской ИПСО

Для представителей ТЦК создадут правила поведения по обращению с военнообязанными

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В течение февраля планируют разработать для представителей ТЦК правила обращения с гражданскими военнообязанными.

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Об этом в интервью hromadske заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Он отметил, что такие правила будут обязательными для всех, а создать их планируют в течение февраля.

Саранцев отметил, что эти правила доведут до всех военных ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не возмущать общество.

"К сожалению, да, негатив иногда случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", - добавил он.

Кроме того, Саранцев также отметил, что такие термины как "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, поскольку это является элементом российской ИПСО.

"Как бы это сейчас не звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше употребление. Хотя не так давно был материал, где российские пропагандисты сами заявили, что они первыми назвали нас "людоловами". А мы радостно и с легкостью это все подхватили и используем в нашем лексиконе, только ухудшая собственное состояние. То есть такие информационные атаки проводятся на территории нашей страны против нас самих. И мы сами помогаем противнику заводить себя в эту петлю", - резюмировал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
06.02.2025 в 16:27
Внесу свой вклад: будьте любезны, не соблаговолите ли пройти, извольте последовать за нами, милостливый государь, ваша сиятельство и т.п.
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
06.02.2025 в 16:27
Внесу свой вклад: будьте любезны, не соблаговолите ли пройти, извольте последовать за нами, милостливый государь, ваша сиятельство и т.п.
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
06.02.2025 в 16:29
Бабочка и смокинг - обязательны!
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aleks68
06.02.2025 в 16:41
уё....й на болота падаль
 
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