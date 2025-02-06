Келлог не будет представлять "мирный план" Трампа по Украине в Мюнхене
Сам спецпредставитель опроверг инсайды СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог не будет презентовать план "прекращения войны" России против Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, как ранее заявляли медиа.
Об этом Келлог заявил в эфире программы Newsmax, сообщает "Европейская правда".
Детали: 5 февраля собеседники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Трампа представит долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.
По их словам, среди ожидаемых элементов "плана" – потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.
Однако в эфире программы 6 февраля, Келлог заверил, что план американского президента будет представлять Трамп, а с журналистами, которые распространили данные, что это будет делать Келлог, он не общался.
"Я вообще не разговаривал с этой телекомпанией. И вы знаете, что человек, который собирается представить мирный план, – это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп", – сказал он.
Келлог отметил, что команда будет сопровождать Трампа и будет ему помогать до момента, когда он сможет представить план, но заверил – "это произойдет вовсе не на следующей неделе".
"Нам придется провести большие дискуссии с высокопоставленными европейскими лидерами и донести то, что мы выяснили, до президента Соединенных Штатов, а затем двигаться дальше", – подытожил он.
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