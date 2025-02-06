Зеленский: Мне кажется, Путин боится разговаривать со мной об окончании войны, но Трамп может его заставить

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с лидером Кремля Владимиром Путиным тогда, когда будет понимание относительно окончания войны.

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Слова Зеленского передает "Интерфакс-Украина".

"Безусловно и США, и президент Трамп и страны ЕС считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина, поэтому я сказал, что готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас. Мы готовы к дипломатии, я здесь не имею с этим никаких проблем... Проблема в том, что Путин, мне кажется, боится в принципе разговаривать со мной об окончании войны, я не знаю, почему, вроде бы взрослый человек, боится остаться наедине с другим человеком без своей своры. Но тем не менее, я думаю, Трамп сможет заставить его закончить войну", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул важность устойчивого мира с сильными гарантиями безопасности. Он сообщил о работе с американской стороной по этому поводу.

"Но тем не менее мы будем работать, чтобы это было общее понимание и видение. Даже если России что-то не нравится, нам нужно общее видение среди партнеров. А потом мы готовы к дипломатии", - подчеркнул президент.

Напомним, что ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.

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Впоследствии в Кремле заявили, что несмотря на "проблемы с точки зрения легитимности" Зеленского, Москва якобы все равно открыта для переговоров.