Поддерживала и оправдывала РФ: в Украине будут судить бывшую экс-"регионалку" Таисию Повалий
Ту самую народную артистку Украины
gp.gov.ua
Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов" и народной артистки Украины Таисии Повалий за коллаборационизм.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следствие установило, что в 2014 году обвиняемая выехала в Россию, где сейчас проживает и занимается творческой и предпринимательской деятельностью. В 2023 году она получила российское гражданство. Как отмечается в материалах следствия, артистка активно участвует в различных политических акциях в поддержку президента РФ.
В 2023 году она активно давала интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивала российские военно-политические идеалы и унижала украинцев, называя их "зомбированными нацистами".
По материалам прокуратуры, Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства имущества, принадлежащего обвиняемой, в частности:
- семи земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
- жилого дома общей площадью 442 кв. м;
- домовладение общей площадью 101 кв. м;
- двух транспортных средств;
- четыре единицы оружия;
- имущественных прав на музыку и слова к 9 произведениям.
В суд направлено обвинительное заключение по фактам коллаборационистской деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).
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