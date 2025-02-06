"Его никогда и никто не видел". Экс-тренер Днепра-1 заявил, что Коломойский не был причастен к клубу

Украинский тренер Юрий Беньо, который в свое время работал в "Днепре-1", высказался о руководстве днепровского клуба.

- Болельщики считают, что во времена треугольника Русол - Йовичевич - Платов в "Днепре-1" выстроили лучшую систему, которая затем была разрушена приходом Кучера и Красникова (при которых, собственно, команда и стала в первый и в последний раз вице-чемпионом). Как чувствовалась эта система изнутри?

- Глеб Платов - спортивный директор. К первой команде он особо близкого отношения не имел, только трансферные вопросы. Скаутская служба вела игроков, отслеживала их долго и тщательно, предлагали различные кандидатуры на нужные позиции. Почти со всеми игроками, которых мы тогда пригласили, они попали, только могу вспомнить одного вингера, которого они очень хорошо знали, но он нам не подошел.

Но мы особо не общались, потому что они тогда делали революцию в клубе, реформировали академию и молодежную команду. К тренировочному процессу в первой команде они особого отношения не имели.

- Какова роль Андрея Русола и Юрия Березы в команде?

- Каждый выполнял свою роль, был на своем месте. Как Русол, так и Береза имели свое влияние на команду. В успехах, которых мы достигли, была и их доля.

- Слышали что-то о Коломойском в то время и его влиянии?

- О Коломойском говорили, но он не был причастен к команде, его никогда и никто не видел.