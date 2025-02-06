Украина получила очередную партию истребителей F-16

В Украину поступила новая партия истребителей F-16 от Королевства Нидерландов.

Об этом заявили министр обороны Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский.

Также о прибытии новых F-16 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что не может раскрыть количество французских истребителей Mirage 2000-5, которые поступили в Украину одновременно.

"О количестве (Mirage-2000) не скажу - не имею права - но это те самые даты, о которых мы договаривались с президентом Макроном (президент Франции Эмманюэль Макрон). Да, появились "Миражи", но если быть откровенным, мы и ждали, чтобы они вместе появились у нас - то есть дополнительные F-16 и "Миражи", - сказал президент во время брифинга в четверг в Киеве.