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Украина получила очередную партию истребителей F-16

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Очередная партия от Нидерландов

Украина получила очередную партию истребителей F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Украину поступила новая партия истребителей F-16 от Королевства Нидерландов.

Об этом заявили министр обороны Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеУкраина получила от Франции первые истребители Mirage 2000

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

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Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", - заявил министр обороны Рустем Умеров.

Также о прибытии новых F-16 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что не может раскрыть количество французских истребителей Mirage 2000-5, которые поступили в Украину одновременно.

"О количестве (Mirage-2000) не скажу - не имею права - но это те самые даты, о которых мы договаривались с президентом Макроном (президент Франции Эмманюэль Макрон). Да, появились "Миражи", но если быть откровенным, мы и ждали, чтобы они вместе появились у нас - то есть дополнительные F-16 и "Миражи", - сказал президент во время брифинга в четверг в Киеве.

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