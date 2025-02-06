Повышенная мотивация? Болгарская команда играла на сборах против Динамо U-19 в форме Черноморца. ФОТО
Бывает и такое
фото из свободных источников
Курьезная ситуация произошла перед недавним контрольным матчем юношеской команды "
Автобус болгарской команды из-за проблем с документами на багаж был задержан на турецкой границе, и "Фратрия", в и тоге, осталась без своей спортивной экипировки.
На помощь "Фратрии" в этой ситуации пришел одесский "Черноморец", который в это время тоже находился на сборах в Турции. Главный тренер "моряков" Александр Бабич, который относительно недавно работал во "Фратрии" тренером-консультантом, выделил этой команде игровую форму "Черноморца", и именно в ней команда из Варны провела спарринг с "Динамо U-19".
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