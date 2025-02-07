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Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "прощать своих врагов"

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Папа призвал "противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом"

Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "прощать своих врагов"

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь помнить своих героев и прощать своих врагов и "противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Отмечается, что Папа Франциск принял участие в видеоконференции с 250 молодыми украинцами из Киева и разных городов Европы и Америки, которую в субботу организовали Апостольский нунций Висвальдас Кульбокас и архиепископ Святослав Шевчук в Патриаршем соборе в Киеве.

Понтифик ответил на вопросы молодых украинцев и призвал их прощать, несмотря на вызовы, с которыми они сталкиваются, в то время, как их страну продолжает опустошать война.

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"У всех молодых людей есть миссия, когда в стране, на родине есть трудности, молодежь имеет обязанность нести "дух родины". Сегодня миссия молодых украинцев - быть патриотами. И вы не должны прятаться от всех проблем, которые у вас есть, от войны. Быть патриотами, любить свою Родину! Сейчас Ваша Родина ранена войной... Но любить Родину. Это прекрасная вещь", - сказал Франциск.

Папа подчеркнул, что диалог является важным средством построения мира, но одновременно признал, что он не всегда возможен из-за "упрямства некоторых".

На вопрос о вражеских пулях и ракетах, геноциде своего народа, Папа ответил, что война "всегда разрушает" и добавил, что "единственный путь - это диалог":

"Диалог всегда, диалог между нами, даже с теми, кто против нас. Пожалуйста, не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Это правда, что иногда это невозможно из-за упрямства некоторых, но всегда прилагайте усилия".

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