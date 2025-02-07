Шахов: Начались разговоры об отказе от дополнительного времени. Лучше уберите придуманные искусственные турниры
Журналист раскритиковал потенциальное нововведение
Фото - 1927.kiev
Андрей Шахов в своем Telegram-канале высказался о возможных изменениях в футбольных правилах.
"Начались разговоры о возможном отказе от дополнительного времени. По-моему, очередной бред имени УЕФА. Лучше уберите придуманные абсолютно левые/искусственные турниры вроде Лиги наций и Лиги конференций, сократите количество участников ЧЕ и ЧМ, сократите отборные матчи. Который раз уберете что-то реально интересное, зрелищное, но не дающее дополнительной прибыли и при этом начнете рассказывать о том, как заботитесь о футболистах”, – написал журналист.
Идея дополнительного времени в футболе была введена в 1897 году в Англии вместе с другими важными правилами.
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