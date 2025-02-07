Не только Дячук. Шовковский заблокировал аренду еще одного подопечного

Александр Шовковский заблокировал аренду Кирилла Пашко в "Динамо" (Тбилиси).

Источник утверждает, что это вынужденная мера из-за трудностей в переговорах с азербайджанской "Зирей" относительно Салифа Сумы. Тренеры юношеских сборных и команд киевлян нередко называли Пашко одним из самых больших талантов "Динамо" в категории до 19 лет.

Кирилл присоединился к академии столичного гранда летом 2023 года. До этого полузащитник выступал в "Заре" U-19. Футболист участвовал в спарринге грузинского "Динамо" с американским "Далласом" (0:2). Украинец отыграл один тайм.