Не только Дячук. Шовковский заблокировал аренду еще одного подопечного
Но это может быть временным решением
Фото - Instagram Кирила Пашка
Александр Шовковский заблокировал аренду Кирилла Пашко в "Динамо" (Тбилиси).
Источник утверждает, что это вынужденная мера из-за трудностей в переговорах с азербайджанской "Зирей" относительно Салифа Сумы. Тренеры юношеских сборных и команд киевлян нередко называли Пашко одним из самых больших талантов "Динамо" в категории до 19 лет.
Кирилл присоединился к академии столичного гранда летом 2023 года. До этого полузащитник выступал в "Заре" U-19. Футболист участвовал в спарринге грузинского "Динамо" с американским "Далласом" (0:2). Украинец отыграл один тайм.
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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