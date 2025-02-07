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Почти три сотни единиц уничтоженной техники за сутки. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ

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Почти три сотни единиц уничтоженной техники за сутки. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ

Генштаб

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Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1340 оккупантов. Кроме этого, они уничтожили 274 единицы их техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 846650 (+1340) человек,
  • танков ‒ 9975 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20755 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 22785 (+32) ед,
  • РСЗО – 1271 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1056 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24301 (+116),
  • крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36307 (+96) ед,
  • специальной техники – 3738 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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