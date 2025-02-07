Почти три сотни единиц уничтоженной техники за сутки. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ
Также пострадали много оккупантов
Генштаб
Генштаб Вооруженных сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1340 оккупантов. Кроме этого, они уничтожили 274 единицы их техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 846650 (+1340) человек,
- танков ‒ 9975 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20755 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 22785 (+32) ед,
- РСЗО – 1271 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1056 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24301 (+116),
- крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36307 (+96) ед,
- специальной техники – 3738 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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