Россияне применили ночью для атаки по Украине 112 ударных БпЛА

Армия РФ в очередной раз провела ночную атаку по территории Украины. Всего с 19:00 6 февраля по утро 7 февраля оккупанты использовали для нее 112 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы разных типов.

Запуски дронов производились сразу с пяти направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбытие 81-го ударного БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельнитчина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.