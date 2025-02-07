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ЛНЗ объявил стартовый состав на контрольный матч против Ольборга

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Матч начнется в 12:00 по киевскому времени

ЛНЗ объявил стартовый состав на контрольный матч против Ольборга

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"ЛНЗ" объявил стартовый состав на контрольный матч против "Ольборга".

Черкасский клуб выставил следующих игроков:

Кучеренко - Путря, Салих, Муравский, Дайко - Кушниренко, Яшари, Тилль - Топалов, Молло, Момо

"Ольборг" - представитель чемпионата Дании. После первой части сезона занимает 9 место в турнирной таблице.

"ЛНЗ" уже провел три контрольных встречи с венгерским „ДВТК“, чешским „Пардубице“ и канадским „Ванкувер Уайткепс“. Все матчи черкасский клуб пока проиграл.

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Напомним, что "ЛНЗ" ушел на перерыв в Украинской Премьер-Лиге на 10-м месте турнирной таблицы.

Матч против "Ольборга" начнется в 12:00 по киевскому времени.

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Контрольный матч Ольборг ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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