"ЛНЗ" объявил стартовый состав на контрольный матч против "Ольборга".

Черкасский клуб выставил следующих игроков:

Кучеренко - Путря, Салих, Муравский, Дайко - Кушниренко, Яшари, Тилль - Топалов, Молло, Момо

"Ольборг" - представитель чемпионата Дании. После первой части сезона занимает 9 место в турнирной таблице.

"ЛНЗ" уже провел три контрольных встречи с венгерским „ДВТК“, чешским „Пардубице“ и канадским „Ванкувер Уайткепс“. Все матчи черкасский клуб пока проиграл.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "ЛНЗ" ушел на перерыв в Украинской Премьер-Лиге на 10-м месте турнирной таблицы.

Матч против "Ольборга" начнется в 12:00 по киевскому времени.