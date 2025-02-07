ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"ЛНЗ" проводит четвёртый контрольный матч на сборах.

Сегодня украинский клуб сыграет с представителем чемпионата Дании "Ольборгом", который в первой части чемпионата занял 9-е место в турнирной таблице. Для датского клуба это пятый контрольный матч. Два из них они выиграли.

"ЛНЗ" же не выиграл ни один из трёх матчей на сборах.

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на клубном YouTube канале.

Контрольный матч

"ЛНЗ" - "Ольборг"

7 февраля 2025. Турция

Трансляция: клубный YouTube канал

Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.