ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Четвёртый контрольный матч для украинского клуба
Фото: ЛНЗ
"ЛНЗ" проводит четвёртый контрольный матч на сборах.
Сегодня украинский клуб сыграет с представителем чемпионата Дании "Ольборгом", который в первой части чемпионата занял 9-е место в турнирной таблице. Для датского клуба это пятый контрольный матч. Два из них они выиграли.
"ЛНЗ" же не выиграл ни один из трёх матчей на сборах.
Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция - на клубном YouTube канале.
Контрольный матч
"ЛНЗ" - "Ольборг"
7 февраля 2025. Турция
Трансляция: клубный YouTube канал
Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Очень умный игрок, добавит сил Трабзонспору": турецкий комментатор оценил игру украинцев в кубке страны
- Кубок короля. Валенсия – Барселона 0:5. Дубль номер два
- Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "прощать своих врагов"
- Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода