  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
В тренде

ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Общие новости

Четвёртый контрольный матч для украинского клуба

ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" проводит четвёртый контрольный матч на сборах.

Сегодня украинский клуб сыграет с представителем чемпионата Дании "Ольборгом", который в первой части чемпионата занял 9-е место в турнирной таблице. Для датского клуба это пятый контрольный матч. Два из них они выиграли.

"ЛНЗ" же не выиграл ни один из трёх матчей на сборах.

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция - на клубном YouTube канале.

Контрольный матч

"ЛНЗ" - "Ольборг"

7 февраля 2025. Турция

Трансляция: клубный YouTube канал

Favbet
3.65
3.70
1.89
Узнать больше

Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ объявил стартовый состав на контрольный матч против Ольборга
yellow-arrow
Россияне применили ночью для атаки по Украине 112 ударных БпЛА
yellow-arrow
Почти три сотни единиц уничтоженной техники за сутки. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ
Контрольный матч Ольборг ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости