Виталий Вернидуб рассказал, почему выпустил молодых игроков против Эребру и о сложности скандинавских команд
Тренер дал свой комментарий
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал, почему выпустил молодых игроков против "Эребру" и о сложности скандинавских команд.
По его словам была тяжелая игра, но это нужный опыт для молодежи.
"Тяжелая игра, потому что очень много молодых ребят играло, на которых мы надеемся. Мы должны понимать, что им очень много нужно работать, они еще не до конца понимают, что надо работы.
Проводим собеседования, разговариваем где-то там им чего-то не хватает. Но и они должны тоже понимать, что для того, чтобы расти надо более интенсивнее проводить тренировки, расти в индивидуальном плане, поэтому есть над чем работать", - сказал Виталий Вернидуб.
На вопрос почему не играли Соса и Микитишин и вышел Кузык, как форс-мажор, тренер ответил, что молодым футболистам нужна адаптация.
"Сегодня молодым игрокам дали поиграть и добавили немного игроков с опытом, которые могут им помочь в адаптации и развиваться. Вакулко и Клищук должны и давали тот темп и подсказки, чтобы они играли в тот футбол, который мы хотим.
Из других ребят, которые потом вышли, играли, готовятся к завтрашнему матчу. Будем делать акцент на этом матче, потому что он важен для нас. Будем добавлять и интегрировать ребят", - сказал тренер.
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Тренер назвал в чем уникальность скандинавских команд.
"Силовые команды. Они не только дают нужную нам борьбу и интесивность, но и на мяче хорошо играют. Важно подготовиться к началу чемпионата, чтобы наши спарринг-партнеры давали такие тренировки", - сказал тренер.
"Кривбасс" 6 февраля проиграл контрольный матч против "Эребру" со счетом 1:2.
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