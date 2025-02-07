Один из легионеров "Черноморца" выжил во время российской атаки по Одессе.

По информации sport.ua, на прошлой неделе во время российской атаки по старинному отелю "Бристоль", в нём находился вратарь "Черноморца" Чижиоке Кингсли Аниагбосо, который оформлял соответствующие документы для воссоединения с командой. 20-летний футболист чудом не пострадал.

"Хочу сказать вам, ребята, что я в порядке, – сказал он, – Я был в Бристоле, когда он был поврежден. В него прилетела ракета, однако со мной все в порядке. Хочу поблагодарить всех, кто интересовался мной, прислал сообщение или звонил мне. Надеюсь, что очень скоро я присоединюсь к команде в ее тренировочном лагере", - заявил футболист.

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Пребывание в "Бристоле" было не случайным. Владельцы отеля и "Черноморца" - одни и те же люди Борис Кауфман и Александр Грановский. Там останавливаются большинство легионеров, выступающих за одесский клуб.

Также в этом отеле останавливались крупные футбольные клубы и даже сборная Украины.