Оболонь представила стартовый состав на матч против Злин
Матч начнется в 15:00 по киевскому времени
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" представила стартовый состав на матч против "Злин“.
Сергей Шищенко выбрал следующих 11 игроков, которые выйдут с первых минут.
Федоривский - Осман, Дубко, Карась, Стасюк - Мороз, Суханов, Черненко - Груша, Ильин, Теслюк
"Злин" - представитель Второй лиги Чехии. Сейчас клуб лидирует в турнирной таблице, на 7 баллов опережая второй "Хрудим" на 7 баллов. Чешский клуб проводит второй спарринг. Матч против "Жилины" завершился вничью 1:1.
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"Оболонь" проведет пятый контрольный матч. Киевский клуб победил лишь в одном из четырех матчей.
Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
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