  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оболонь представила стартовый состав на матч против Злин
В тренде

Оболонь представила стартовый состав на матч против Злин

Общие новости

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени

Оболонь представила стартовый состав на матч против Злин

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" представила стартовый состав на матч против "Злин“.

Сергей Шищенко выбрал следующих 11 игроков, которые выйдут с первых минут.

Федоривский - Осман, Дубко, Карась, Стасюк - Мороз, Суханов, Черненко - Груша, Ильин, Теслюк

"Злин" - представитель Второй лиги Чехии. Сейчас клуб лидирует в турнирной таблице, на 7 баллов опережая второй "Хрудим" на 7 баллов. Чешский клуб проводит второй спарринг. Матч против "Жилины" завершился вничью 1:1.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Оболонь" проведет пятый контрольный матч. Киевский клуб победил лишь в одном из четырех матчей.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Оболонь – Злин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
Один из легионеров Черноморца выжил во время российской атаки по Одессе
yellow-arrow
Виталий Вернидуб рассказал, почему выпустил молодых игроков против Эребру и о сложности скандинавских команд
Контрольный матч Оболонь (Киев) Злин (Чехия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости