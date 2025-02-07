"Оболонь" представила стартовый состав на матч против "Злин“.

Сергей Шищенко выбрал следующих 11 игроков, которые выйдут с первых минут.

Федоривский - Осман, Дубко, Карась, Стасюк - Мороз, Суханов, Черненко - Груша, Ильин, Теслюк

"Злин" - представитель Второй лиги Чехии. Сейчас клуб лидирует в турнирной таблице, на 7 баллов опережая второй "Хрудим" на 7 баллов. Чешский клуб проводит второй спарринг. Матч против "Жилины" завершился вничью 1:1.

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"Оболонь" проведет пятый контрольный матч. Киевский клуб победил лишь в одном из четырех матчей.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.