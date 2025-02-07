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Оболонь – Злин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

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Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени

Оболонь – Злин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Оболонь" сыграет пятый контрольный матч на сборах в Турции.

Киевский клуб выиграл лишь один матч из предыдущих четырёх – против польской "Вислы". Сегодня украинская команда сыграет с представителем Второй лиги Чехии – "Злином".

Чешский клуб пока провёл только один контрольный матч – против "Жилины", который закончился вничью 1:1.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция - на клубном YouTube канале.

Контрольный матч

"Оболонь" - "Злин"

7 февраля 2025. Турция

Трансляция: клубный YouTube канал

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2.67
3.95
2.23
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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Контрольный матч Оболонь (Киев) Злин (Чехия) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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