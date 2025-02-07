Оболонь – Злин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" сыграет пятый контрольный матч на сборах в Турции.
Киевский клуб выиграл лишь один матч из предыдущих четырёх – против польской "Вислы". Сегодня украинская команда сыграет с представителем Второй лиги Чехии – "Злином".
Чешский клуб пока провёл только один контрольный матч – против "Жилины", который закончился вничью 1:1.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция - на клубном YouTube канале.
Контрольный матч
"Оболонь" - "Злин"
7 февраля 2025. Турция
Трансляция: клубный YouTube канал
Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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