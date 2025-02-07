  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Келлог: Трамп готов удвоить санкции против РФ. Сейчас их уровень - 3 из 10
В тренде

Келлог: Трамп готов удвоить санкции против РФ. Сейчас их уровень - 3 из 10

Общие новости

Новый президент США продолжает угрожать России санкциями

Келлог: Трамп готов удвоить санкции против РФ. Сейчас их уровень - 3 из 10

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы та закончила войну.

Читайте такжеСпецпредставитель Трампа отреагировал на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие

Об этом заявил спецпосланник американского лидера по вопросам украинского урегулирования Кит Келлог, передает New York Post.

По его словам, сейчас применение санкций против РФ оценивается только на "3 из 10" по шкале болезненности экономического давления.

Санкции Америки против энергосектора РФ номинально вдвое выше, но есть возможность усилить и их, добавил он.

"Действительно можно усилить санкции - особенно последние (в отношении добычи и экспорта нефти. - Ред.)", - сказал Келлог.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

По теме
yellow-arrow
Разыскивать уклонистов должны местные власти и полиция, а не ТЦК, - Минобороны
yellow-arrow
Оболонь – Злин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
Оболонь представила стартовый состав на матч против Злин
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости