Келлог: Трамп готов удвоить санкции против РФ. Сейчас их уровень - 3 из 10
Новый президент США продолжает угрожать России санкциями
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Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы та закончила войну.
Об этом заявил спецпосланник американского лидера по вопросам украинского урегулирования Кит Келлог, передает New York Post.
По его словам, сейчас применение санкций против РФ оценивается только на "3 из 10" по шкале болезненности экономического давления.
Санкции Америки против энергосектора РФ номинально вдвое выше, но есть возможность усилить и их, добавил он.
"Действительно можно усилить санкции - особенно последние (в отношении добычи и экспорта нефти. - Ред.)", - сказал Келлог.
Напомним, ранее Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.
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