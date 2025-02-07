Разыскивать уклонистов должны местные власти и полиция, а не ТЦК, - Минобороны

Работники ТЦК и СП не имеют полномочий разыскивать лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает "Укрінформ".

"Значительное количество украинцев убеждено, что за мобилизацию отвечают исключительно ТЦК. Это не так. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет всех участников процесса, их задачи и зону ответственности. Большая часть задач по мобилизационным мероприятиям возложена на органы власти и полицию. Например, если военнообязанные граждане Украины во время действия правового режима военного положения не появляются в ТЦК, то обеспечить их доставку должны местные органы власти и полиция. Для этого они наделены достаточными полномочиями", - пояснил он.

По словам Гаврилюка, местные власти должны проводить и соответствующую информационную работу в общинах, чтобы доносить людям важность защиты страны.

"Вы же понимаете, что без мобилизации мы потеряем страну. Сколько бы у нас не было роботизированных комплексов, средств поражения, вооружения и военной техники, - все это управляется человеком", - добавил замминистра.

Гаврилюк напомнил, что сейчас информационное пространство сосредоточено на негативе, который культивируется против сотрудников ТЦК, и это недопустимо.