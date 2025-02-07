  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разыскивать уклонистов должны местные власти и полиция, а не ТЦК, - Минобороны
В тренде

Разыскивать уклонистов должны местные власти и полиция, а не ТЦК, - Минобороны

Общие новости
Обновлено

Местные власти должны проводить и соответствующую информационную работу

Разыскивать уклонистов должны местные власти и полиция, а не ТЦК, - Минобороны

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Работники ТЦК и СП не имеют полномочий разыскивать лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Читайте такжеКеллог: Трамп готов удвоить санкции против РФ. Сейчас их уровень - 3 из 10

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает "Укрінформ".

"Значительное количество украинцев убеждено, что за мобилизацию отвечают исключительно ТЦК. Это не так. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет всех участников процесса, их задачи и зону ответственности. Большая часть задач по мобилизационным мероприятиям возложена на органы власти и полицию. Например, если военнообязанные граждане Украины во время действия правового режима военного положения не появляются в ТЦК, то обеспечить их доставку должны местные органы власти и полиция. Для этого они наделены достаточными полномочиями", - пояснил он.

По словам Гаврилюка, местные власти должны проводить и соответствующую информационную работу в общинах, чтобы доносить людям важность защиты страны.

"Вы же понимаете, что без мобилизации мы потеряем страну. Сколько бы у нас не было роботизированных комплексов, средств поражения, вооружения и военной техники, - все это управляется человеком", - добавил замминистра.

Гаврилюк напомнил, что сейчас информационное пространство сосредоточено на негативе, который культивируется против сотрудников ТЦК, и это недопустимо.

По теме
yellow-arrow
Келлог: Трамп готов удвоить санкции против РФ. Сейчас их уровень - 3 из 10
yellow-arrow
Оболонь – Злин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
Оболонь представила стартовый состав на матч против Злин
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не дармоед (Запорожье)
07.02.2025 в 18:12
Влада і чиновники це і є ухилянти,шо їх розшукувати.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Не дармоед (Запорожье)
07.02.2025 в 18:12
Влада і чиновники це і є ухилянти,шо їх розшукувати.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости