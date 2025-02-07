Известный в прошлом форвард сборной России попал в базу Миротворца
Очередной адепт русского мира
фото из свободных источников
Довольно известный в прошлом форвард сборной России, московского Динамо и еще ряда ФК Дмитрий Булыкин попал в базу сайта "Миротворец".
Бывший футболист открыто поддерживает войну РФ против Украины.
18 августа 2024 он принял участие в мероприятии в поддержку российской агрессии, за что и попал в базу сайта "Миротворец".
Россиянин принял участие в кубке губернатора Ульяновской области "Своих не бросаем" в Ульяновске в поддержку агрессии РФ. Известно, что на пропагандистском мероприятии спортсмены дарили подарки российским оккупантам и членам их семей.
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За время профессиональной карьеры Булыкин выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", немецкий "Байер" из Леверкузена, бельгийский "Андерлехт" и голландский "Аякс".
В составе национальной сборной России, в том числе и на Евро-2024, нападающий провел 15 матчей, забил 7 голов.
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