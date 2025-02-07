Трамп: На следующей неделе я планирую встретиться с Зеленским

В пятницу, 7 февраля, Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что намерен поговорить с диктатором России Владимиром Путиным.

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Глава Белого дома в очередной раз заявил, что полномасштабная война РФ против Украины не началась бы, будь он президентом.

Кроме того, Трамп рассказал, что хочет обсудить с Зеленским "безопасность украинских активов", а именно редкоземельных металлов и завершение войны в Украине.