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"Они дают ниже цифры", - Трамп назвал свою версию потерь России и Украины в войне

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Версия президента США

"Они дают ниже цифры", - Трамп назвал свою версию потерь России и Украины в войне

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украины занижают данные о потерях в войне.

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу увидеть завершение этой войны. Главная причина - убийства людей, потери стольких людей.

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800 или 900 тысяч российских солдат погибли или получили тяжелые ранения. И так же украинцы - примерно 700 тысяч украинских солдат. Они представляют ниже цифры, но эти цифры некорректны", - заявил Трамп.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне против России погибло 45 100 украинских военных, еще 390 тысяч раз военные получили ранения.

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