"Они дают ниже цифры", - Трамп назвал свою версию потерь России и Украины в войне
Версия президента США
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украины занижают данные о потерях в войне.
Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хочу увидеть завершение этой войны. Главная причина - убийства людей, потери стольких людей.
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800 или 900 тысяч российских солдат погибли или получили тяжелые ранения. И так же украинцы - примерно 700 тысяч украинских солдат. Они представляют ниже цифры, но эти цифры некорректны", - заявил Трамп.
Напомним, что недавно
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