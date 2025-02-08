Шахтер приобрел центрбека, Мудрик – все еще в заявке Челси на ЛК. Главные новости за 7 февраля

Это очередной плохой матч от "Юнайтед", они снова провалили первый тайм, они снова выглядели безыдейно, но смогли частично исправиться во втором тайме. Против "Лестера" этого оказалось достаточно. Фаворит идет дальше. Харри Магуайр разочаровал свой бывший клуб победным голом в компенсированное время (2:1).

Не так унизительно, как в первом круге. Но такое же одностороннее движение, какое было в Бремене. Команда Компани часто не впечатляет против глухой обороны и часто имеет проблемы с поиском первого гола, действуя слишком академично. Но по сравнению со временами Тухеля – это небо и земля. А потому на осечку шансов было мало (3:0).

В пятницу парижский "ПСЖ" объявил о продлении контракта до 2027 года с главным тренером команды Луисом Энрике. Парижский клуб также продлил сотрудничество с тремя игроками: Нуну Мендешем, Ашрафом Хакими и Витиньей. Новые соглашения рассчитаны до 2029 года. Также новые договоры оформили еще три футболиста. Детали – по ссылке выше.

"Шахтер" объявил о подписании контракта с 19-летним центральным боливийским защитником Диего Арройо, который перешел из боливийского "Боливара". Соглашение с боливийским защитником заключено на 5 лет – до 31 декабря 2029 года. Диего Арройо – воспитанник футбольной академии "Тауичи Агилера". В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии "Боливар" (Ла-Пас). В сезоне-2023/24 играл на правах аренды в молодежке бразильского клуба "Баия" U20.

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Лондонский "Челси" обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций. Отметим, что Михаил Мудрик, который, как стало известно в декабре, сдал положительный допинг-тест, остается в заявке "синих" на турнир. И таким образом можно предположить, что в "Челси" продолжают доверять украинцу.

В список игроков "горожан", которые будут готовиться к стыковым матчам против мадридского "Реала", попал обладатель Золотого мяча-2024 Родри, который продолжает восстанавливаться от серьезной травмы крестообразных связок колена. Как ожидается, возвращение 28-летнего испанца на поле состоится не раньше апреля.