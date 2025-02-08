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Бомбардир U-15 и защитник U-16 Шахтера нашли клубы за границей, – источник

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Таланты хотят проверить свои силы в юном возрасте

Бомбардир U-15 и защитник U-16 Шахтера нашли клубы за границей, – источник

Фото - Академія ФК "Шахтар"

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Как сообщает журналист Сергей Тищенко в своем Telegram-канале, фланговый защитник донецкого "Шахтера" Назарий Рудзей попал в систему "Боруссии" (Дортмунд). Еще один воспитанник "оранжево-черных" Кирилл Савченко стал игроком "Хайдука" (Сплит). Это юноши 2009 и 2010 года соответственно.

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Назарий сыграл 25 матчей в сезонах 2023/24 и 2024/25 Детско-юношеской футбольной лиги (5 голов). Кирилл в этом промежутке провел 33 поединка и отличился 18 раз.

Напомним, что в декабре "горняки" отпустили вратаря Яна Журавского, перешедшего в "Бетис".

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tyschenko Serhiy, S.T.A.R.T. УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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