Бомбардир U-15 и защитник U-16 Шахтера нашли клубы за границей, – источник

Как сообщает журналист Сергей Тищенко в своем Telegram-канале, фланговый защитник донецкого "Шахтера" Назарий Рудзей попал в систему "Боруссии" (Дортмунд). Еще один воспитанник "оранжево-черных" Кирилл Савченко стал игроком "Хайдука" (Сплит). Это юноши 2009 и 2010 года соответственно.

Назарий сыграл 25 матчей в сезонах 2023/24 и 2024/25 Детско-юношеской футбольной лиги (5 голов). Кирилл в этом промежутке провел 33 поединка и отличился 18 раз.

Напомним, что в декабре "горняки" отпустили вратаря Яна Журавского, перешедшего в "Бетис".