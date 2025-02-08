"20 лет - это слишком много": агент вспомнил, как Срна мгновенно потерял интерес к польскому таланту

Хорватский футбольный агент Ивица Врдоляк рассказал историю о том, как спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна заинтересовался польским полузащитником Себастьяном Шиманским, который сейчас выступает за турецкий "Фенербахче".

"Я был на товарищеском матче команды Шиманского против "Лехии" из Гданьска и смотрел эту игру в компании Дарио. Тот заинтересовался Себастьяном, стал расспрашивать о нем. Я похвалил игрока. Срна поинтересовался его возрастом. Когда я сказал, что ему 20 лет, он сказал, что это слишком много”, – вспоминает Врдоляк.

Шиманский выступает в стамбульском гранде с июля 2023 года (40 результативных действий, 87 матчей).