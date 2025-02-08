"20 лет - это слишком много": агент вспомнил, как Срна мгновенно потерял интерес к польскому таланту
Хотя это могла быть и не основная причина
Фото - Piotr Kucza / Newspix
Хорватский футбольный агент Ивица Врдоляк рассказал историю о том, как спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна заинтересовался польским полузащитником Себастьяном Шиманским, который сейчас выступает за турецкий "Фенербахче".
"Я был на товарищеском матче команды Шиманского против "Лехии" из Гданьска и смотрел эту игру в компании Дарио. Тот заинтересовался Себастьяном, стал расспрашивать о нем. Я похвалил игрока. Срна поинтересовался его возрастом. Когда я сказал, что ему 20 лет, он сказал, что это слишком много”, – вспоминает Врдоляк.
Шиманский выступает в стамбульском гранде с июля 2023 года (40 результативных действий, 87 матчей).
Популярное сейчас
- "Они дают ниже цифры", - Трамп назвал свою версию потерь России и Украины в войне
- Винисиус отказался продлить контракт с Реалом - The Athletic
- Экс-кипер Шахтера: Меня в 12 лет "попросили" из Динамо из-за проблем со зрением
- Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "прощать своих врагов"
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода