  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "20 лет - это слишком много": агент вспомнил, как Срна мгновенно потерял интерес к польскому таланту
В тренде

"20 лет - это слишком много": агент вспомнил, как Срна мгновенно потерял интерес к польскому таланту

Общие новости
Обновлено

Хотя это могла быть и не основная причина

"20 лет - это слишком много": агент вспомнил, как Срна мгновенно потерял интерес к польскому таланту

Фото - Piotr Kucza / Newspix

Новина українською

Хорватский футбольный агент Ивица Врдоляк рассказал историю о том, как спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна заинтересовался польским полузащитником Себастьяном Шиманским, который сейчас выступает за турецкий "Фенербахче".

"Я был на товарищеском матче команды Шиманского против "Лехии" из Гданьска и смотрел эту игру в компании Дарио. Тот заинтересовался Себастьяном, стал расспрашивать о нем. Я похвалил игрока. Срна поинтересовался его возрастом. Когда я сказал, что ему 20 лет, он сказал, что это слишком много”, – вспоминает Врдоляк.

Читайте такжеСрна - об игре в ЛЧ: Я надеюсь, что в следующем году мы сможем играть эти матчи в Украине

Шиманский выступает в стамбульском гранде с июля 2023 года (40 результативных действий, 87 матчей).

По теме
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали и ранили 1210 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
yellow-arrow
Бомбардир U-15 и защитник U-16 Шахтера нашли клубы за границей, – источник
yellow-arrow
Шахтер приобрел центрбека, Мудрик – все еще в заявке Челси на ЛК. Главные новости за 7 февраля
Дарио Срна Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Onet
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости